В «Филадельфии» рассказали, что Мичков был расстроен отсутствием практики в СКА

Помощник генерального менеджера «Филадельфии» Брент Флар рассказал, как нападающий Матвей Мичков реагировал на отсутствие игровой практики в СКА.

«Думаю, если он вернулся в «Сочи», то он просто хочет играть, и это все, что меня волнует. Он молодой парень, ему нужно играть. Матвей очень целеустремленный, он очень сосредоточен. Он хочет проводить на льду много минут и получать возможности. Надеюсь, они будут побеждать, это будет очень здорово», — приводит слова Флара NBC Sports Philadelphia.

18-летний Мичков начал сезон КХЛ-2023/24 в СКА и сыграл за клуб 6 минут 12 секунд. 11 сентября главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил, что форвард переходит в «Сочи» на правах аренды. За сочинский клуб Мичков сыграл 3 матча и набрал 3 (0+3) очка.

На драфте НХЛ-2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.