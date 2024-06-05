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Сегодня, 21:13

В «Филадельфии» заявили, что готовы ждать Мичкова с «распростертыми объятиями»

Матвей Мичков.
Фото Global Look Press
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Президент «Филадельфии» Кит Джонс заявил, что клуб готов ждать окончания контракта российского нападающего Матвея Мичкова с петербургским СКА для оформления его перехода.

«У нас нет никаких новостей по Мичкову. Мы готовы к тому, что он доиграет свой контракт со СКА. Мы бы приняли его сейчас с распростертыми объятиями, но пока новой информации у нас нет», — приводит слова Джонса журналист Чарли О'Коннор в социальных сетях.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ-2023 в первом раунде под седьмым номером.

Соглашение 19-летнего форварда со СКА рассчитано до 2026 года.

В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Сочи». В 47 матчах Мичков забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
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