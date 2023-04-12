В Госдуме назвали высказывание американского экс-хоккеиста «Адмирала» об алкоголизме россиян шуткой

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание бывшего игрока «Адмирала» Джеймса Вишневски о том, что «русские — законченные алкоголики», которые «не могут пить немного, за компанию» и «напиваются до чертиков».

«Это интервью нужно воспринимать все-таки с долей иронии. Ничего здесь серьезного нет. По праздникам ребята выпивают, да и есть традиция: после хоккейного матча все пьют пиво. Я знаю многих хоккеистов, и ни один из них не «напивался до чертиков». Я лично Вишневски не знаю, но думаю, что надо воспринимать его интервью как шутку», — сказал Свищев «СЭ».

Защитник Джеймс Вишневски выступал за «Адмирал» в сезоне-2016/17. Американец провел 16 матчей за клуб из Владивостока, после чего перешел в швейцарский «Лугано».