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КХЛ

Сегодня, 18:47

В Госдуме отреагировала на призыв МИД Швеции шведским хоккеистам не заключать контракты с российскими клубами

Иван Шитик
Корреспондент

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на призыв МИД Швеции шведским хоккеистам не заключать контракты с российскими клубами.

«Канада и США тоже сказали, чтобы их игроки покинули клубы КХЛ, ничего нового мы не видим. Кто-то из спортсменов на это реагирует, кто-то не реагирует и скажет: «Ничего страшного, все равно будем играть». Все зависит от хоккеистов. Думаю, другие страны тоже обяжут им так сказать.

Не считаю, что КХЛ многое потеряет, если шведы не будут переходить. У нас есть свои хорошие игроки. Значит, будет больше возможности, чтобы играли молодые.

Если они не будут приезжать, ничего страшного не случится. Собственный хоккей будет развиваться. Для нас ничего страшного не произойдет», — сказала Журова Metaratings.ru.

Ранее глава Шведской ассоциации хоккея Андерс Ларссон заявил, что игроков КХЛ в сборной Швеции не будет, мотивировав это политическими причинами.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-o-prizyve-mid-shvetsii-nichego-strashnogo-u-nas-budet-razvivatsya-sobstvennyy-khokkey-1374161/
КХЛ
Светлана Журова
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