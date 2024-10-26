В Госдуме РФ назвали отвратительным поведение болельщиков «Спартака» в матче со СКА

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение болельщиков «Спартака» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ против СКА (2:5).

«Не могу объяснить почему именно к спортсменам из Санкт-Петербурга такое отношение. Считаю, что отвратительное поведение было. Болельщики «Спартака» должны вести себя более корректно. Выкрики иначе как провокацией назвать невозможно. В КХЛ должны самым жестким образом подойти к выяснению причин и наказать виновных. Если мы оставим это без внимания, то следующий этап будет более жестким, начнется хулиганство и так далее», — сказал Свищев «СЭ».

СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.

СКА одержал 6 победу подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.

На протяжении всей игры болельщики красно-белых скандировали с трибун «СКА — позор российского хоккея».

Ранее фанаты некоторых клубов чемпионата России по футболу скандировали во время матчей аналогичную кричалку в адрес петербургского «Зенита».

Александр Абустин