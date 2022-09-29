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29 сентября, 15:17

В Госдуме РФ заявили, что канадским и американским хоккеистам нет смысла уезжать из России

Иван Торопцев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что канадским и американским хоккеистам нет смысла покидать Россию.

28 сентября посольства США и Канады рекомендовали гражданам своих стран покинуть Россию.

«Гражданам США и Канады ничто не грозит в России. Этот призыв — неуважение к нашей стране. Канадские и американские хоккеисты здесь работают. Игра для них — работа. Они получают хорошие гонорары за свою работу. И они здравомыслящие люди. Хоккей — смысл их жизни.
Если они не покинули нашу страну, то у меня есть все основания считать, что они продолжат играть в своих любимых клубах. Многие играют в России несколько лет, здесь их товарищи, семьи. Какой смысл им дергаться. Здесь их любят, уважают и ценят. Думаю, что такая перспектива — уехать из России неинтересна никому: ни игрокам, ни нашим клубам и болельщикам», — приводит Legalbet слова Свищева.

Сейчас в клубах КХЛ выступают 10 хоккеистов из США и 44 представителя Канады.

Источник: https://legalbet.ru/news/deputat-svishev-kanadskih-i-amerikanskih-hokkeistov/
Хоккей
КХЛ
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