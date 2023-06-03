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КХЛ

Сегодня, 14:09

В ХК «Динамо» отреагировали на информацию о возможном переподписании О'Делла

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал информацию о возможном переподписании канадского нападающего Эрика О'Делла.

«Говорят, что «Динамо» близко к подписанию контракта с О'Деллом? На данный момент это не так. Некоторые разговоры с представителем Эрика действительно ведутся, но сейчас все упирается в ситуацию с Бреннаном Менеллом. На текущий момент у нас подписаны трое иностранных игроков, и никто не знает, когда будет ясно, получит ли Бреннан российский паспорт. То есть «Динамо» не будет подписывать еще одного иностранца без понимания по ситуации с Менеллом? Именно так, потому что это опасная история. Все иностранцы являются высокооплачиваемыми игроками, и брать еще одного легионера на всякий случай, чтобы потом вдруг остаться с четырьмя иностранцами, — я так рисковать не могу», — приводит слова Сопина «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5124607-v-moskovskom-dinamo-otreagirovali-na-informaciyu-o-vozmozhnom-podpisanii-o-della.html
Алексей Сопин
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ХК Динамо (Москва)
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