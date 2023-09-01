В ИИХФ готовят реакцию на игру Федотова в матче КХЛ с «Ак Барсом»

Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что федерация сделает заявление по заявке вратаря ЦСКА Ивана Федотова на матч КХЛ против «Ак Барса».

«Следите за релизом после игры на официальном сайте ИИХФ», — сообщил Тардиф «СЭ».

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов объявил, что 26-летний хоккеист сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом». Игра открытия сезона-2023/24 КХЛ пройдет сегодня, 1 сентября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

До этого ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года, а ИИХФ дисквалифицировала голкипера на четыре месяца.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию первой игры нового сезона.