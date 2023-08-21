В ИИХФ назвали дату следующей стадии процесса по делу Федотова

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ» о дисциплинарном процессе по делу вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова.

«КХЛ зарегистрировала контракт Федотова? Я знаю. Это было неделю назад. Следующая стадия процесса будет 1 сентября», — сказал Тардиф «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.