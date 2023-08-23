В ИИХФ ответили, может ли нарушение решения по делу Федотова стать поводом для исключения ФХР

Глава ИИХФ Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, заявившего, что вратарь армейцев Иван Федотов будет играть за клуб с 1 сентября.

«Если это произойдет, то это будет обычный дисциплинарный процесс. Может ли это стать предпосылкой для исключения ФХР из состава ИИХФ? Решение примет дисциплинарная комиссия», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.