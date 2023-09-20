В ИИХФ рассказали о скором визите дисциплинарного совета по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о работе дисциплинарного совета по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«ИИХФ ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета. Они сказали нам, что скоро приедут», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.