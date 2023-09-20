Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:00

В ИИХФ рассказали о скором визите дисциплинарного совета по делу Федотова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о работе дисциплинарного совета по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«ИИХФ ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета. Они сказали нам, что скоро приедут», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Иван Федотов. Федотов выиграл первый матч после армии. Но переоценивать победу не стоит
Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
4
Обсудить
Читайте также
Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас
За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 8 6 2 12
2 Торпедо 7 5 2 11
3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Куньлунь РС 9 5 4 10
6 Спартак 8 4 4 9
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 8 1 7 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Амур 7 3 4 7
9 Барыс 7 2 5 7
10 Сибирь 7 3 4 7
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
Результаты / календарь
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
20.09 17:00
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
20.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 - : -
20.09 19:10
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
20.09 19:30
СКА – Северсталь
 - : -
20.09 19:30
Торпедо – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Материалы сюжета: Федотов, ЦСКА и «Филадельфия»: подробности дела между КХЛ и НХЛ
В ИИХФ ответили на вопрос, когда будут определены новые санкции по делу вратаря ЦСКА Федотова
Федерация хоккея России собирается оспорить штраф, наложенный на нее ИИХФ из-за Федотова
Эксперт Щитов — о вратаре Федотове: «Думаю, пару месяцев уйдут на адаптацию»
Тардиф объяснил, когда будут определены новые санкции по делу вратаря ЦСКА Федотова
Тардиф заявил, что ИИХФ полна решимости бороться за соблюдение порядка в ситуации с Федотовым
Совет ИИХФ обсудит ситуацию с Федотовым 10 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сибирь» поместила нападающего Сетдикова в список отказов

«Авангард» заключил контракт до конца сезона с защитником Ольшанским