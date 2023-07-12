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Сегодня, 10:12

В ИИХФ сообщили, что следят за ситуацией с переходом вратаря Федотова в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) следит за ситуацией, связанной с переходом вратаря Ивана Федотова в ЦСКА, чтобы убедиться в соблюдении сторонами трансферных правил.

«В настоящее время IIHF следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми вовлеченными сторонами, на данном этапе не будем больше комментировать эту ситуацию», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИИХФ.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова. При этом в НХЛ сообщили, что ситуация с Федотовым в КХЛ «вступает в противоречие с существующими у спортсмена контрактными обязательствами в НХЛ».

10 июля Федерация хоккея России опубликовала заявление о ситуации с контрактом Федотова, в котором сказано, что организация оценивает ситуацию как неоднозначную и считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе российского игрока.

Иван Федотов. ФХР — за здравый смысл в деле Федотова. Федерация выступила против спешки КХЛ и ЦСКА

Источник: ТАСС
Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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