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Сегодня, 12:49

В ИИХФ сообщили о возможном обращении в CAS по делу вратаря ЦСКА Федотова

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил «СЭ» о возможном обращении в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Не забывайте одну вещь: ФХР, КХЛ и Федотов нарушили правила ИИХФ. Если мы не будем согласны с вынесенным решением, то пойдем в CAS. Я уже говорил, что мы сделаем все возможное для защиты установленных в международном хоккее правил. Либо ты уважаешь их, либо играешь в свою игру где-то в другом месте. Правила есть правила», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Помимо дисквалификации Федотова ИИХФ также запретила ЦСКА проводить международные трансферы на один сезон.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Дело Федотова: весь мир нам не указ. Теперь решения КХЛ важнее, чем ИИХФ
Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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