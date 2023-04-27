В истории КХЛ хозяева выиграли только два седьмых матча финала Кубка Гагарина

В седьмой раз в истории обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче.

И «Ак Барс» и ЦСКА в третий раз проведут максимальное количество финальных игр. Но если армейцы в решающих встречах и победили (в гостях), и проиграли (дома), то казанцы оба раза добились успеха всухую.

Все седьмые матчи в финалах Кубка Гагарина

Дата Город Матч Голы 12.04.2009 Казань Ак Барс — Локомотив — 1:0 Морозов 27.04.2010 Балашиха ХК МВД — Ак Барс — 0:2 Алексеев, Капанен 25.04.2012 Омск Авангард — Динамо М — 0:1 Клепиш 30.04.2014 Магнитогорск Металлург Мг — Лев — 7:4 Паре, Бирюков, Косов, Коварж, Мозякин, Зарипов, Юньков — Улльстрем, О'Берн, Тернберг, Азеведо 19.04.2016 Москва ЦСКА — Металлург Мг — 1:3 Мамин — Тимкин-2, Ли 30.04.2022 Магнитогорск Металлург Мг — ЦСКА — 1:4 Майе — Карнаухов, Попов, Окулов, Каменев

Армейцы уже в пятый раз за два года работы Сергея Федорова довели дело до седьмой встречи. В прошлом сезоне красно-синие обыграли в решающих встречах СКА и «Металлург», а в нынешнем — «Северсталь» и «Локомотив».

Седьмые матчи ЦСКА после поражений от «Металлурга» в финале-2016