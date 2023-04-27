В истории КХЛ хозяева выиграли только два седьмых матча финала Кубка Гагарина

Сегодня, 22:25
В седьмой раз в истории обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче.
И «Ак Барс» и ЦСКА в третий раз проведут максимальное количество финальных игр. Но если армейцы в решающих встречах и победили (в гостях), и проиграли (дома), то казанцы оба раза добились успеха всухую.
Все седьмые матчи в финалах Кубка Гагарина
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Голы
|
12.04.2009
|
Казань
|
Ак Барс — Локомотив — 1:0
|
Морозов
|
27.04.2010
|
Балашиха
|
ХК МВД — Ак Барс — 0:2
|
Алексеев, Капанен
|
25.04.2012
|
Омск
|
Авангард — Динамо М — 0:1
|
Клепиш
|
30.04.2014
|
Магнитогорск
|
Металлург Мг — Лев — 7:4
|
Паре, Бирюков, Косов, Коварж, Мозякин, Зарипов, Юньков — Улльстрем, О'Берн, Тернберг, Азеведо
|
19.04.2016
|
Москва
|
ЦСКА — Металлург Мг — 1:3
|
Мамин — Тимкин-2, Ли
|
30.04.2022
|
Магнитогорск
|
Металлург Мг — ЦСКА — 1:4
|
Майе — Карнаухов, Попов, Окулов, Каменев
Армейцы уже в пятый раз за два года работы Сергея Федорова довели дело до седьмой встречи. В прошлом сезоне красно-синие обыграли в решающих встречах СКА и «Металлург», а в нынешнем — «Северсталь» и «Локомотив».
Седьмые матчи ЦСКА после поражений от «Металлурга» в финале-2016
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер
|
Матч
|
09.04.2019
|
Финал конференции
|
Игорь Никитин
|
СКА (д) — 3:1
|
29.03.2021
|
Второй раунд
|
Игорь Никитин
|
Локомотив (д) — 2:0
|
14.04.2022
|
Финал конференции
|
Сергей Федоров
|
СКА (г) — 3:0
|
30.04.2022
|
Финал
|
Сергей Федоров
|
Металлург Мг (г) — 4:1
|
14.03.2023
|
Первый раунд
|
Сергей Федоров
|
Северсталь (д) — 5:3
|
29.03.2023
|
Второй раунд
|
Сергей Федоров
|
Локомотив (д) — 5:0