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Сегодня, 22:25

В истории КХЛ хозяева выиграли только два седьмых матча финала Кубка Гагарина

Кирилл Бурдаков
Статистик
Андрей Светлаков и Тимур Билялов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В седьмой раз в истории обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче.

И «Ак Барс» и ЦСКА в третий раз проведут максимальное количество финальных игр. Но если армейцы в решающих встречах и победили (в гостях), и проиграли (дома), то казанцы оба раза добились успеха всухую.

Все седьмые матчи в финалах Кубка Гагарина

Дата

Город

Матч

Голы

12.04.2009

Казань

Ак Барс — Локомотив — 1:0

Морозов

27.04.2010

Балашиха

ХК МВД — Ак Барс — 0:2

Алексеев, Капанен

25.04.2012

Омск

Авангард — Динамо М — 0:1

Клепиш

30.04.2014

Магнитогорск

Металлург Мг — Лев — 7:4

Паре, Бирюков, Косов, Коварж, Мозякин, Зарипов, Юньков — Улльстрем, О'Берн, Тернберг, Азеведо

19.04.2016

Москва

ЦСКА — Металлург Мг — 1:3

Мамин — Тимкин-2, Ли

30.04.2022

Магнитогорск

Металлург Мг — ЦСКА — 1:4

Майе — Карнаухов, Попов, Окулов, Каменев

Армейцы уже в пятый раз за два года работы Сергея Федорова довели дело до седьмой встречи. В прошлом сезоне красно-синие обыграли в решающих встречах СКА и «Металлург», а в нынешнем — «Северсталь» и «Локомотив».

Седьмые матчи ЦСКА после поражений от «Металлурга» в финале-2016

Дата

Стадия

Тренер

Матч

09.04.2019

Финал конференции

Игорь Никитин

СКА (д) — 3:1

29.03.2021

Второй раунд

Игорь Никитин

Локомотив (д) — 2:0

14.04.2022

Финал конференции

Сергей Федоров

СКА (г) — 3:0

30.04.2022

Финал

Сергей Федоров

Металлург Мг (г) — 4:1

14.03.2023

Первый раунд

Сергей Федоров

Северсталь (д) — 5:3

29.03.2023

Второй раунд

Сергей Федоров

Локомотив (д) — 5:0
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