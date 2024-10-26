В КХЛ назвали болельщиков «Спартака» самыми корректными в лиге

Вице-президент «Спартака» и КХЛ Валерий Каменский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о кричалке «СКА — позор российского хоккея».

26 октября СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.

После игры главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что болельщики красно-белых всю игру скандировали матерные кричалки и что такое происходит на каждом матче этой команды.

«У КХЛ есть регламент. Если есть заявление клуба, его рассматривают. А то что было вчера... Не слышал и не видел мата, чего-то противозаконного. Кричалка «СКА — позор российского хоккея»? Не слышал, меня не было на хоккее. Мне написали. Это же не мат. Бывают эмоции.

Но спартаковские болельщики, я считаю, сейчас самые корректные. На игры красно-белых ходит очень много болельщиков с детьми. Идет работа клуба с фанатами. Они сами видят, что у нас хорошая атмосфера на стадионе. Думаю, ничего не должно произойти, потому что все было корректно», — сказал Каменский «СЭ».

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.