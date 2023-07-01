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КХЛ

Сегодня, 14:22

В КХЛ обсуждают проведение выставочного матча в Монголии

Сергей Разин
корреспондент
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КХЛ в 2024 году может провести выставочный матч в Монголии.

«КХЛ заинтересована в проведении как вынесенных, так и выставочных матчей во многих странах мира. Лига общается с представителями монгольской стороны о проведении выставочной игры в Улан-Баторе в 2024 году», — приводит ТАСС заявление пресс-службы лиги.

Ранее Министерство по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии отправило в Минспорт России предложение о проведении подобного матча.

Последний вынесенный матч КХЛ прошел в Дубае ОАЭ в 2021 году: тогда «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:1.

Источник: https://tass.ru/sport/18167557
КХЛ
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