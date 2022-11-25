В КХЛ обсуждают возвращение к трехочковой системе в регулярном чемпионате

По информации «СЭ», КХЛ может вернуться к трехочковой системе в регулярном чемпионате. Изменения будут обсуждаться на совещании клубов, которое пройдет в Челябинске.

Напомним, что двухочковая система была введена перед сезоном-2018/19.

Сейчас в КХЛ за любую победу в регулярном чемпионате начисляется 2 очка. В случае поражения в овертайме или в серии послематчевых бросков — 1 очко. Поражение в основное время — 0 очков.

Трехочковая система в КХЛ ранее работала по следующему принципу:

· за победу в основное время — 3 очка;

· за победу в овертайме или серии буллитов — 2 очка;

· за поражение в овертайме или серии буллитов — 1 очко;

· за поражение в основное время — 0 очков.