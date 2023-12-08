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Сегодня, 18:23

В КХЛ прокомментировали возможное создание профсоюза игроков

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему в России нет профсоюза игроков.

«В России уже создавался профсоюз. Не все игроки были довольны этим механизмом. В нашей стратегии мы пошли другим путем. Игроки — наш основной капитал, который популяризирует наш продукт. С этого года появился новый департамент, который занимается взаимодействием с игроками. Его возглавил Сергей Гимаев. Он занимается всеми вопросами. Мы не собираем ни с кого взносы. Это наш долг — уделять больше внимания и контактировать с игроками», — сказал Морозов.

Также Морозов высказался о возможном продлении срока дедлайна.

«Ни один руководитель на совещании не озвучил предложение о продлении срока дедлайна. 27 декабря — хорошая дата, с ней все сработались. После нее переходы запрещены. Возможно, мы пересмотрим эту дату, если чемпионат закончится позже», — добавил Морозов.

В июле этого года в КХЛ создали департамент по взаимодействию с игроками клубов лиги.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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