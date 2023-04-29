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Сегодня, 20:31

В КХЛ прокомментировали желание «Сокола» присоединиться к лиге

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировали желание красноярского «Сокола» присоединиться к лиге.

— «Сокол» может присоединиться к КХЛ?

— К нам никаких официальных бумаг не приходило. Общался с руководителями клуба, поздравлял с тем, как они закончили сезон. 28 марта совет директоров принял состав участников, мы уже согласовали структуру календаря с ФХР, и сейчас приступаем к разработке самого календаря.

— А лига хочет видеть у себя?

— Как мы можем говорить? Должны заинтересованы люди быть в этом. Должны сделать инфраструктуру, хорошее финансирование. Мы проверяли их готовность к вступлению в КХЛ. В лучшем случае в следующем году. Надо поговорить, какие планы.

В минувшем сезоне «Сокол» сенсационно дошел до финала ВХЛ, проиграв в решающей серии «Химику» (0-4 в серии).

13 апреля в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24 была включена тольяттинская «Лада».

Хоккеисты &laquo;Сокола&raquo;. Красноярский «Сокол» может войти в КХЛ
Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
ХК Сокол
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