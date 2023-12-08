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Сегодня, 17:46

В КХЛ рассказали о планах понизить возраст НСА

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига планирует понизить средний возраст неограниченно свободных агентов.

«У нас прошла рабочая группа с клубами, где мы детально проработали вопрос переподписания контрактов и сдвиг возраста НСА. Сейчас это 29 лет. Мы хотим его понизить. Клубам предложили разные варианты: 26, 27, 28 лет — чтобы игрок в этом возрасте сам выбирал, где продолжит карьеру. Голоса разделились, но большинство поддерживает, что надо что-то менять», — сказал Морозов.

Сейчас статус НСА получают все хоккеисты без действующих контрактов, достигшие 29-летнего возраста (по году рождения), либо 28-летние (по году рождения) хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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