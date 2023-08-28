Сегодня, 14:27
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в лиге.
«В следующем году сядем с Минспортом, будем обсуждать вопрос по лимиту на легионеров. Как мы считаем, идеальное число — пять иностранцев», — цитирует Морозова ТАСС.
С 2022 года клубам КХЛ разрешается регистрировать максимум троих иностранных хоккеистов. При этом легионерами не считаются игроки из Белоруссии и Казахстана.
Сезон-2023/24 в КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче ЦСКА в Москве сыграет с «Ак Барсом».
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург
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|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
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|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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