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28 декабря, 23:59

В КХЛ рассказали об отдаче от сотрудничества с блогерами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов ответил на вопрос о сотрудничестве лиги с блогерами.

«Отдача совершенно точно есть. У нас много цифр, показывающих это с точки зрения узнаваемости нашего бренда среди молодой, женской аудитории. Но здесь тоже нужно быть осторожными в плане того, что современные зрители, особенно молодежь, видят фальшь или впрямую проданные рекламные интеграции. И это даже может сыграть в обратную сторону: у аудитории появляется отторжение бренда, потому что он со своей рекламой влез на территорию любимого блогера, к которому тоже падает доверие. Мы работаем не только с блогерами — с актерами, певцами, различными «лидерами мнений» под абсолютно разные категории зрителей. Но мы стараемся искать тех, кому хоккей не чужд», — цитирует Доброхвалова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
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