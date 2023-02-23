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КХЛ

Сегодня, 22:25

В КХЛ рассказали, при каких условиях «Сибирь» сможет проводить домашние игры на новой арене

Алина Савинова
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В пресс-службе КХЛ рассказали, что новая арена «Сибири» должна будет пройти процедуру соответствия требованиям технического регламента КХЛ и получить положительную оценку со стороны комиссии лиги, прежде чем клуб сможет проводить на ней свои домашние матчи.

«Появление в Новосибирске новой вместительной арены — позитивная новость для болельщиков, клуба и лиги. Чтобы принять матч КХЛ, арена должна пройти стандартную процедуру. На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию. После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ. В случае положительной оценки на арене пройдет тестовый матч, затем игра Молодежной хоккейной лиги, после чего, в случае положительного решения комиссии, «Новосибирск-Арена» сможет принимать матчи КХЛ», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы КХЛ.

Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что первый раунд Кубка Гагарина новосибирская команда проведет на арене ЛДС «Сибирь».

Источник: https://tass.ru/sport/17129125
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ХК Сибирь
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