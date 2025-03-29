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29 марта, 11:24

В КХЛ рассматривают возможность включения американского клуба

Камила Абдурахманова
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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КХЛ изучает возможность расширения географии за счет команды из США, сообщает «Матч ТВ».

«Пока этот вариант не на повестке, но исключать его нельзя. Нужно политическое волеизъявление», — отметил источник.

По информации источника, пока вопрос не обсуждается официально, но в КХЛ не исключают такой сценарий — по аналогии с китайским «Куньлунем», который появился на фоне укрепления отношений между Россией и Китаем.

Команда могла бы базироваться в Подольске, а состав формировать из американских и канадских хоккеистов, выступающих в Европе. Проблем с ИИХФ (Международная федерация хоккея) не ожидается, так как КХЛ больше не зависит от ее решений.

Сейчас в КХЛ играют клубы из России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Ранее в лиге также были команды из Словакии, Латвии, Финляндии и других стран.

Источник: Матч ТВ
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Хоккей
КХЛ
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