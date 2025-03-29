В КХЛ рассматривают возможность включения американского клуба

КХЛ изучает возможность расширения географии за счет команды из США, сообщает «Матч ТВ».

«Пока этот вариант не на повестке, но исключать его нельзя. Нужно политическое волеизъявление», — отметил источник.

По информации источника, пока вопрос не обсуждается официально, но в КХЛ не исключают такой сценарий — по аналогии с китайским «Куньлунем», который появился на фоне укрепления отношений между Россией и Китаем.

Команда могла бы базироваться в Подольске, а состав формировать из американских и канадских хоккеистов, выступающих в Европе. Проблем с ИИХФ (Международная федерация хоккея) не ожидается, так как КХЛ больше не зависит от ее решений.

Сейчас в КХЛ играют клубы из России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Ранее в лиге также были команды из Словакии, Латвии, Финляндии и других стран.