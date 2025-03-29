В КХЛ рассматривают возможность включения американского клуба

29 марта, 11:24
КХЛ изучает возможность расширения географии за счет команды из США, сообщает «Матч ТВ».
«Пока этот вариант не на повестке, но исключать его нельзя. Нужно политическое волеизъявление», — отметил источник.
По информации источника, пока вопрос не обсуждается официально, но в КХЛ не исключают такой сценарий — по аналогии с китайским «Куньлунем», который появился на фоне укрепления отношений между Россией и Китаем.
Команда могла бы базироваться в Подольске, а состав формировать из американских и канадских хоккеистов, выступающих в Европе. Проблем с ИИХФ (Международная федерация хоккея) не ожидается, так как КХЛ больше не зависит от ее решений.
Сейчас в КХЛ играют клубы из России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Ранее в лиге также были команды из Словакии, Латвии, Финляндии и других стран.