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Сегодня, 14:18

В КХЛ создан департамент по взаимодействию с игроками клубов

Виктория Кравченко
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В КХЛ создан Департамент по взаимодействию с игроками клубов. Руководителем стал эксперт КХЛ ТВ Сергей Гимаев. Он сообщил, что президент КХЛ Алексей Морозов связался с ним и предложил эту должность.

«Мне эта работа интересна, я 13 лет играл в КХЛ, последние два года работал на телевидении, и все это время был в постоянном общении с игроками. Понимаю, что от меня ждут на этой должности, уверен, что смогу реализовать задуманное», — цитирует Гимаева пресс-служба КХЛ.

Сезон-2023/24 в КХЛ стартует 1 сентября. Действующим чемпионом лиги является ЦСКА.

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