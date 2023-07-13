В КХЛ создан департамент по взаимодействию с игроками клубов

В КХЛ создан Департамент по взаимодействию с игроками клубов. Руководителем стал эксперт КХЛ ТВ Сергей Гимаев. Он сообщил, что президент КХЛ Алексей Морозов связался с ним и предложил эту должность.

«Мне эта работа интересна, я 13 лет играл в КХЛ, последние два года работал на телевидении, и все это время был в постоянном общении с игроками. Понимаю, что от меня ждут на этой должности, уверен, что смогу реализовать задуманное», — цитирует Гимаева пресс-служба КХЛ.