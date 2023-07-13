В КХЛ ввели новое правило игры в большинстве

На официальном сайте КХЛ появилось дополнение к изменениям правил в сезоне-2023/24.

Согласно новому правилу, если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

Ранее КХЛ опубликовала изменения в правилах на будущий сезон. Они направлены на повышение зрелищности и атакующей игры.

Сезон-2023/24 стартует 1 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале плей-офф армейцы обыграли «Ак Барс» (4-3).