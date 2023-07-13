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Сегодня, 16:14

В КХЛ ввели новое правило игры в большинстве

Игнат Заздравин
Корреспондент
КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На официальном сайте КХЛ появилось дополнение к изменениям правил в сезоне-2023/24.

Согласно новому правилу, если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

Ранее КХЛ опубликовала изменения в правилах на будущий сезон. Они направлены на повышение зрелищности и атакующей игры.

Сезон-2023/24 стартует 1 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале плей-офф армейцы обыграли «Ак Барс» (4-3).

Хоккей
КХЛ
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