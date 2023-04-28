В КХЛ высказались о санкциях к пойманным на допинге хоккеистам «Толпара»

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что пока рано говорить о том, будут ли применены какие-то санкции в отношении хоккеистов «Толпара», попавшихся на допинге.

«Позиция лиги одна — мы это не приветствуем. Поэтому у нас антидопинговая кампания действует: в этом году у нас 94 пробы было взято. Мы следим за этим. В данный момент лига проводит расследование, параллельно идет расследование и в клубе. Также РУСАДА ведет свое расследование. Скажем так, рано забегать вперед. Как только мы получим какие-то данные, мы их озвучим. Будут какие-то санкции или нет — пока говорить бесполезно. Надо сначала понять, каким образом эти препараты оказались в крови у ребят. И тогда уже можно будет думать о том, как это предотвратить», — приводит слова Гуськова РИА «Новости».

7 апреля стало известно, что семь игроков уфимского клуба МХЛ «Толпар» сдали положительные тесты на допинг. У них был обнаружен мельдоний.

В первом раунде плей-офф МХЛ сезона-2022/23 «Толпар» обыграл клуб «Стальные лисы» (3-1 в серии), а затем уступила «Омским ястребам» (1-3).