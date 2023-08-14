В КХЛ заявили о необходимости юридической экспертизы решения ИИХФ по Федотова

В пресс-службе КХЛ отреагировали на решение ИИХФ наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон в связи с трансфером вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова.

Сам Федотов дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с командой НХЛ. Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение «Филадельфии» или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«Принятое ИИХФ решение требует юридической экспертизы. КХЛ выступит с официальным заявлением по результатам изучения документов», — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Решение ИИХФ связано с заключением армейцами контракта с голкипером Иваном Федотовым, несмотря на соглашение россиянина с «Филадельфией», которое признано действительным.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.