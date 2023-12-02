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Сегодня, 14:42

В «Куньлуне» сообщили, что не намерены продавать лидеров команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов сообщил, что китайский клуб намерен продолжать борьбу за попадание в плей-офф КХЛ и не планирует продавать кого-то из лидеров команды.

«Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» рассчитывает продолжить борьбу за попадание в плей-офф и не намерен продавать или обменивать кого-либо из лидеров команды», — приводит слова Феоктистова ТАСС.

«Куньлунь» занимает десятую строчку в западной конференции, набрав 31 очко в 39 играх. Лидирует — «Динамо» (53 очка в 37 матчах).

Источник: https://tass.ru/sport/19438281
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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