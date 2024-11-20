Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:35

В «Куньлуне» сообщили об оптимизации расходов

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал, что оптимизация расходов позволяет клубу не тратить лишних средств.

«У нас давно все систематизировано, и сокращение по программе мерчандайзинга, маркетинга находится в рамках оптимизации расходов и не вызвано проблемами финансирования. Клуб старается лишнего не тратить, чтобы максимально использовать имеющийся бюджет. Да, хотелось бы увеличения зарплатной ведомости, но опять же — надо выигрывать. Как только ты вышел в плей-офф, но проиграл, например, в семи матчах, будет повод обратиться с просьбой увеличить зарплатный бюджет для приобретения пары сильных хоккеистов, которых не хватило. Это так работает. Мы работаем не в рамках потолка зарплат, а в рамках своего бюджета, который гораздо ниже. Да, есть бонусы, которые идут в расчет потолка, но их нужно еще постараться заработать. Но они, конечно, помогают снизить размер оклада», — заявил Феоктистов ТАСС.

Как сообщал «СЭ», зарплатный бюджет клуба в нынешнем сезоне составляет 599 миллионов рублей.

После 28 матчей «Куньлунь» с 21 очком занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя