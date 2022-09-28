В «Куньлуне» высказались о возможном отъезде американцев после объявления посольства

Генеральный директор «Куньлуня» Николай Феоктистов прокомментировал «СЭ» ситуацию в клубе, связанную с возможным отъездом американских игроков из страны.

«У нас в клубе сейчас все спокойно. Посмотрим, что будет дальше. Иностранцы читают зарубежные новости. Определенная реакция на них у наших легионеров есть, но мы продолжаем работать в штатном режиме», — сказал Феоктистов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, немедленно покинуть ее.