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28 сентября, 13:43

В «Куньлуне» высказались о возможном отъезде американцев после объявления посольства

Генеральный директор «Куньлуня» Николай Феоктистов прокомментировал «СЭ» ситуацию в клубе, связанную с возможным отъездом американских игроков из страны.

«У нас в клубе сейчас все спокойно. Посмотрим, что будет дальше. Иностранцы читают зарубежные новости. Определенная реакция на них у наших легионеров есть, но мы продолжаем работать в штатном режиме», — сказал Феоктистов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, немедленно покинуть ее.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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