В «Куньлуне» заявили, что клуб привносит в КХЛ новизну

Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов поделился мнением о важности клуба в КХЛ.

«В КХЛ на нас как на политический продукт не смотрят, хотя в общественном сознании такая точка зрения присутствует. Возможно, мы сами в этом отчасти виноваты, надо было больше и активнее рассказывать о себе. И сейчас все представления о «Куньлуне» и вытекающие из этих представлений претензии строятся в первую очередь на том, что люди сами себе придумали о нашем клубе.

Как бы то ни было, у нас клуб, составленный почти без легионеров, и мы привносим в КХЛ какую-то новизну», — цитирует Феоктистова ТАСС.

После 28 матчей «Куньлунь» с 21 очком занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.