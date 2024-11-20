Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:54

В «Куньлуне» заявили, что клуб привносит в КХЛ новизну

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов поделился мнением о важности клуба в КХЛ.

«В КХЛ на нас как на политический продукт не смотрят, хотя в общественном сознании такая точка зрения присутствует. Возможно, мы сами в этом отчасти виноваты, надо было больше и активнее рассказывать о себе. И сейчас все представления о «Куньлуне» и вытекающие из этих представлений претензии строятся в первую очередь на том, что люди сами себе придумали о нашем клубе.

Как бы то ни было, у нас клуб, составленный почти без легионеров, и мы привносим в КХЛ какую-то новизну», — цитирует Феоктистова ТАСС.

После 28 матчей «Куньлунь» с 21 очком занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
В Калмыкии девочка попала в больницу с травмами после нападения домашнего кота
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Сегодня
Вчера
Неделя