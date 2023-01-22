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Сегодня, 15:39

В «Ладе» надеются, что ЦСК ВВС станет фарм-клубом тольяттинской хоккейной команды

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассчитывает, что самарский ЦСК ВВС будет выступать во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) и станет фарм-клубом команды.

1 ноября 2022 года «Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ.

ЦСК ВВС на данный момент выступает в первенстве ВХЛ, где занимает 1-е место в турнирной таблице.

«По этому поводу я общался, и в ВХЛ. Мы на какой-то из домашних игр соберемся все вместе и определим, как нам этого достичь. С ЦСК ВВС попроще с требованиями, хотя деньги тоже нужны. Но я думаю, мы этот вопрос решим, потому что нам второй клуб нужен. Помощь от области будет, ведутся еще переговоры со спонсором. На сегодняшний день, насколько я знаю, клуб финансовых проблем не испытывает, я постоянно на связи с директором. Там остались незначительные долги перед персоналом клуба», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

ЦСК ВВС уже являлся фарм-клубом «Лады», играя в ВХЛ. В прошлом году самарская команда заняла последнее место в регулярном сезоне всероссийской лиги.

Источник: https://tass.ru/sport/16855979
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК ЦСК ВВС
ВХЛ
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