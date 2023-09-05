В «Ладе» объяснили причины неудовлетворительного качества льда в матче со СКА

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев назвал причину неудовлетворительного качества льда на «Лада-Арене» во время матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со СКА (0:3).

«Мы постарались сделать открытие вчерашнего матча достойным, у нас стояли тепловые пушки, которые создавали эффект зрелищности. Эти пушки немного подогрели воздух, и мы признаем, что качество льда ухудшилось. Связываем именно с этим, тем более что 2 сентября жалоб на качество льда не было», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

Также гендиректор заявил, что клуб больше не будет использовать тепловые пушки на матчах.

«Конечно, мы это исправим, просто учтем, когда будем организовывать открытие матча, и никаких пушек не будет: ни тепловых, ни световых. Нареканий по льду не было ни в предсезонном турнире, ни на матче с «Трактором». Можно сказать, перестарались с организацией шоу — одно сделали, а второе упустили», — добавил Чеботарев.

Следующий матч «Лада», вернувшаяся в КХЛ спустя пять лет, проведет 6 сентября дома с «Салаватом Юлаевым».