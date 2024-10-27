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Сегодня, 11:50

В «Ладе» планируют погасить задолженность перед хоккеистами в ноябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал, когда клуб собирается погасить задолженность по зарплате перед хоккеистами.

27 октября появилась информация, что игроки и тренерский штаб тольяттинцев не получили заработную плату за сентябрь.

«Есть небольшие задержки в поступлении средств. Поэтому мы с ребятами поговорили, все все понимают. Мы ждем транша примерно 18 ноября и все закроем», — цитирует Чеботарева ТАСС.

После 19 матчей «Лада» с 17 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Лада

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