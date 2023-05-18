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18 мая, 08:57

В «Ладе» рассказали о проблемах с сохранением молодежи в составе перед новым сезоном КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что клуб столкнулся с проблемами при переподписании контрактов с большинством молодых игроков перед новым сезоном ФОНБЕТ КХЛ.

«В этом году после окончания сезона все игроки команды стали неограниченно свободными агентами. Поэтому есть большие сложности с сохранением молодых игроков, которые о себе заявили и на которых претендуют другие клубы. Что касается уже подписанных контрактов, то эти игроки проявили себя в ВХЛ, сейчас все понимают, с ними комфортно общаться, и можно говорить о том, что мы должны перевернуть новую страницу тольяттинской «Лады». Идет рабочий процесс.
С Аноховским идут переговоры, парню сделано предложение, он думает. В усилении нуждаются все позиции, и идет работа, переговоры, сейчас их самый разгар. Если все команды уже работали изначально, то мы еще не знали про свой статус. Начали работать с опозданием, уже после того, как было принято решение о вступлении «Лады» в КХЛ. Думаю, мы свое нагоним. Это вызов для нас, и мы будем оправдывать надежды. Учитывая лимит в три легионера, мы первоначально смотрим так, что нам нужны двое нападающих и защитник, и, скорее всего, это будет кто-то из Северной Америки. Но все знают про положение в мире, не все к нам хотят ехать. Объем большой, предложения идут, наши предложения рассматривают, мы хотим приобрести иностранцев хорошего качества», — приводит ТАСС слова Якубова.

Сезон-2023/24 станет для «Лады» первым в КХЛ за 5 лет. До этого тольяттинцы провели 5 сезонов в ВХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17776317
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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