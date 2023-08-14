В «Ладе» сообщили, что Сафин получил российский паспорт

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что чешский хоккеист Остап Сафин, находящийся на просмотре в клубе, получил российский паспорт.

«Да, он получил российский паспорт», — приводит слова Чеботарева ТАСС.

15 июля «Лада» объявила о подписании пробного контракта с нападающим. Сафин начал карьеру игрока в Праге. С 2017 года он выступает в клубах Северной Америки. Также хоккеист неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборную Чехии.

Со следующего сезона «Лада» будет выступать в КХЛ. Тольяттинскую команду возглавляет Олег Браташ.