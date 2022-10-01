В Латвии рассказали, может ли вратарь «Амура» Калниньш получить тюремный срок за переход в КХЛ

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Плаевс рассказал о ситуации с протестом на переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур».

«Амур» подписал контракт с Калниньшем в начале июля нынешнего года. Латвийская федерация хоккея попыталась оспорить переход хоккеиста в Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Удивлен ли я, что в ИИХФ подтвердили переход Калниньша в «Амур»? Нет, я не удивлен, в международных правилах нет никаких исключений по отказу в переходе или его отмене, потому что ранее таких ситуаций не возникало. Каков статус нашей апелляции? Прошло время, но по этому поводу возникло обсуждение. В ИИХФ приняли решение и разъяснили его. Мы понимаем правила, но все еще работаем над апелляцией, ее рассмотрит дисциплинарный комитет. Посмотрим, каким будет результат. Мы хотим объяснить, почему и как было принято это решение. Не хочу загадывать, посмотрим, чем все кончится.

Последствия для Калниньша? Единственное, что точно ясно — его больше никогда не вызовут в сборную Латвии, вне зависимости от уровня. Ему даже не разрешат быть тренером вратарей в латвийской команде после завершения карьеры. Он больше никогда не будет представлять нас. Грозит ли ему тюремный срок или штраф от правительства Латвии за нарушение правил страны? Сейчас я не могу гарантировать этого. Спортивные законы не касаются этого конкретно, речь только о выступлениях за сборную. Не могу дать точный ответ с юридической точки зрения, но, насколько мне известно, пока за это нет никаких штрафов», — приводит Expressen слова Плаевса.

В сезоне-2022/23 голкипер принял участие в 4 матчах и отразил 86,7 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 4.59.