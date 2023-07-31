В матче открытия «Сибирь-Арены» сыграют юниорские сборные России и Белоруссии

Юниорские сборные России и Белоруссии (до 18 лет) сыграют в матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Команды проведут выставочную встречу на новой арене 13 августа 2023 года.

Ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10587 зрителей, стадион возведен с учетом всех современных требований и стандартов. Арена станет домашней для клуба КХЛ «Сибирь».

На «Сибирь-Арене» должны были пройти матчи молодежного чемпионата мира по хоккею-2023, но первенство было перенесено из России.