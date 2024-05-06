В «Металлурге» объяснили, почему расстались с Мухаметовым

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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко объяснил причину расставания с нападающим Максимом Мухаметовым. 4 мая в пресс-службе команды сообщили об уходе 25-летнего форварда.
«Почему расстались с Мухаметовым? Не видим перспективы в нём. Это стало очевидным в середине сезона», — заявил Гомоляко Legalbet.
Мухаметов перешел в «Металлург» перед началом сезона 2023/24. Нападающий провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал четыре (3+1) очка. В плей-офф Мухаметов сыграл четыре игры, в которых результативными действиями не отметился