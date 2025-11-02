Видео
2 ноября, 08:59

В «Металлурге» подтвердили отсутствие конфликта между Кузнецовым и Разиным

Анастасия Пилипенко

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков, рассказал, что нападающий Евгений Кузнецов продолжает готовиться к матчам FONBET чемпионата КХЛ и у него нет конфликта с главным тренером Андреем Разиным.

«Там была нормальная рабочая ситуация. Все готовятся в рабочем режиме, Евгений Кузнецов тоже тренируется в общей группе. Все те догадки появились на ровном месте», — цитирует Бирюкова ТАСС.

29 октября после второго периода матча против «Ак Барса» Кузнецов был снят с игры. Разин отказался комментировать причину этого решения.

33-летний Кузнецов не отметился результативными действиями в последних четырех играх. В составе «Металлурга» он провел восемь матчей и отдал пять голевых передач.

«Металлург» набрал 32 очка после 21 матча и занимает вторую строчку таблицы Восточной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
  • ёzhic8

    "Подтвердили" это когда кто-то сказал, а второй - подтвердил. Вроде об отсутствии никто не говорил, чтобы это подтверждать Вы ещё для новой выдумки попросите опровергнуть наличие

    02.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Шила в мешке не утаишь! Очень сомневаюсь, что Кузнецов выйдет в старте. Дай Бог - в четвертое звено, и то вилами на воде написано!

    02.11.2025

