В «Металлурге» подтвердили отсутствие конфликта между Кузнецовым и Разиным

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков, рассказал, что нападающий Евгений Кузнецов продолжает готовиться к матчам FONBET чемпионата КХЛ и у него нет конфликта с главным тренером Андреем Разиным.

«Там была нормальная рабочая ситуация. Все готовятся в рабочем режиме, Евгений Кузнецов тоже тренируется в общей группе. Все те догадки появились на ровном месте», — цитирует Бирюкова ТАСС.

29 октября после второго периода матча против «Ак Барса» Кузнецов был снят с игры. Разин отказался комментировать причину этого решения.

33-летний Кузнецов не отметился результативными действиями в последних четырех играх. В составе «Металлурга» он провел восемь матчей и отдал пять голевых передач.

«Металлург» набрал 32 очка после 21 матча и занимает вторую строчку таблицы Восточной конференции КХЛ.