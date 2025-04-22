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Сегодня, 10:58

Спортивный директор «Металлурга»: «Пошли навстречу желанию Юрова продолжить карьеру в НХЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о причинах ухода из команды нападающего Данилы Юрова.

22 апреля «Металлург» объявил о расторжении контракта с 21-летним форвардом по инициативе Юрова. Хоккеист принял решение продолжить карьеру в «Миннесоте». «Уайлд» выбрали россиянина под общим 24-м номером драфта НХЛ в 2022 году.

«На сегодняшний день Данила принял непростое решение и для себя, и для нашей команды, выбрав вариант с продолжением карьеры в НХЛ. Это многое говорит о его целеустремленности. Конечно же, мы пошли навстречу его желанию, он уже является большим мастером, способным стать еще одним ярким представителем магнитогорской школы хоккея в североамериканской Лиге, все возможности для этого у него есть», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/25 Юров набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету один гол в пяти встречах.

Источник: ХК «Металлург»
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Данила Юров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Миннесота Уайлд
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