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Сегодня, 10:18

В «Металлурге» рассказали, что команда выиграла Кубок Гагарина, несмотря на частые травмы

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, что игроки команды стали обладателями Кубка Гагарина, несмотря на большое количество травм.

«Причина успеха — в хорошей работе тренерского штаба, менеджмента и, конечно, наших ребят, которые бились в кровь, некоторые с травмами, вывихами. Спасибо большое болельщикам, без которых бы не было такого результата», — цитирует Гомоляко ТАСС.

24 апреля «Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://tass.ru/sport/20643337
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
Кубок Гагарина
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