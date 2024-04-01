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1 апреля, 18:02

В «Металлурге» сообщили, что начнут серию с «Автомобилистом» без изменений в составе

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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о составе команды на серию третьего раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Изменений никаких в составе не будет — как заканчивали матч со «Спартаком», таким он и будет. Всегда дома хорошо начинать и иметь на одну игру больше. Это и хорошо, и приятно, есть в этом плюсы», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

Первая игра состоится 3 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск. В прошлом раунде «Металлург» в 6 матчах победил «Спартак» (4-2).

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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