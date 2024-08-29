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Сегодня, 13:52

В «Металлурге» сообщили, что Вовченко избежал серьезной травмы: «Завтра-послезавтра его выпишут из больницы»

В «Металлурге» сообщили, что Вовченко избежал серьезной травмы
Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Даниила Вовченко.

«Даниил чувствует себя хорошо. Никаких серьезных повреждений нет по итогам МРТ и КТ. Завтра-послезавтра его выпишут из больницы, после чего он будет восстанавливаться дома», — сказал Гомоляко «СЭ».

Даниил Вовченко получил тавму в&nbsp;матче с &laquo;Нефтехимиком&raquo;. Скандал на предсезонке КХЛ: Разин увел «Металлург» со льда из-за жуткой травмы своего игрока!

В среду, 28 августа, 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока нижнекамцев за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.

Даниил Вовченко
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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