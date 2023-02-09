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Сегодня, 12:45

В «Металлурге» заявили, что не будут подписывать игроков на зарплаты в 90-100 миллионов

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с иностранными хоккеистами.

— Как продвигаются переговоры с легионерами?

— Мы разговариваем и с русскими, и с легионерами. Переговоры проходят тяжело. Понятно, что еще идет сезон. Немного повышаются запросы. Думаю, все это продлится долго.

— Насколько сильно повышаются запросы? Клуб готов их переварить?

— Отвечу так: можно дать контракты пяти хорошим игрокам, а остальные звенья заполнить молодежью. Но у нас одна задача — выиграть Кубок Гагарина. И с таким подходом она невыполнима.

— Ваша позиция будет принципиальной? К примеру, на зарплату одного игрока «Металлург» не будет тратить больше 90-100 миллионов?

— 90-100-миллионных контрактов в «Металлурге» не будет.

— Поиск новых легионеров будет сложным?

— Мы нашли несколько игроков, которые готовы приехать к нам. Пока все на стадии переговоров. Но опять же, если наши иностранцы наберут форму и сыграют плей-офф на уровне прошлого сезона, то какой смысл менять то, что работает?

— А если они попросят 100 миллионов?

— Тогда задумаемся о других игроках.

«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ-2022/23 с 74 очками в 60 матчах.

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Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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