В «Металлурге» заявили, что не будут подписывать игроков на зарплаты в 90-100 миллионов

Сегодня, 12:45
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с иностранными хоккеистами.
— Как продвигаются переговоры с легионерами?
— Мы разговариваем и с русскими, и с легионерами. Переговоры проходят тяжело. Понятно, что еще идет сезон. Немного повышаются запросы. Думаю, все это продлится долго.
— Насколько сильно повышаются запросы? Клуб готов их переварить?
— Отвечу так: можно дать контракты пяти хорошим игрокам, а остальные звенья заполнить молодежью. Но у нас одна задача — выиграть Кубок Гагарина. И с таким подходом она невыполнима.
— Ваша позиция будет принципиальной? К примеру, на зарплату одного игрока «Металлург» не будет тратить больше 90-100 миллионов?
— 90-100-миллионных контрактов в «Металлурге» не будет.
— Поиск новых легионеров будет сложным?
— Мы нашли несколько игроков, которые готовы приехать к нам. Пока все на стадии переговоров. Но опять же, если наши иностранцы наберут форму и сыграют плей-офф на уровне прошлого сезона, то какой смысл менять то, что работает?
— А если они попросят 100 миллионов?
— Тогда задумаемся о других игроках.
«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ-2022/23 с 74 очками в 60 матчах.