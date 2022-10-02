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Сегодня, 14:38

В МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию

Виктория Кравченко
Флаг Швеции.
Фото Global Look Press

В МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию, говорится в заявлении организации. Отмечается, что указания покинуть страну игрокам, которые уже выступают в российских командах, — нет.

«МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», — говорится в сообщении Expressen.

Ранее посольство США выступило с заявлением по поводу того, что граждане страны должны покинуть Россию. Канада также призвала спортсменов вернуться как можно быстрее.

Отмечается, что в Госдуме РФ не будут рекомендовать российским хоккеистам покинуть НХЛ.

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