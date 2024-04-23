Сегодня, 16:39
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал в разговоре с «СЭ» ситуацию с вратарями в клубе.
— Была новость о том, что во вратарской линии остается Моторыгин и команду покинут остальные вратари. Насколько она близка к правде?
— У Волкова и Коновалова заканчиваются контракты, но они же ОСА, они получат свое квалификационное предложение, а дальше будем смотреть. Если мы найдем усиление. У нас цель усилить вратарскую линию.
— На иностранном рынке ищете усиление?
— Мы рассмотрим и иностранца, и россиянина. Но я так понимаю, что у нас все русские вратари уже практически заняты, даже если есть, то вряд ли с ними кто-то поспешит расстаться.
В розыгрыше Кубка Гагарина «Динамо» дошло до второго раунда проиграв «Трактору» в серии со счетом 0-4.