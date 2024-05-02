В «Нефтехимик» переходит Ртищев, в «Адмирал» отправляется Скориков

Сегодня, 18:56
«Нефтехимик» и «Адмирал» договорились об обмене нападающими, сообщает пресс-служба клуба.
«Нефтехимик» отдал Даниила Скорикова, в клуб из Нижнекамска отправится Никита Ртищев.
Оба игрока перешли в свои клубы по ходу сезона 2023/24. «Нефтехимик» выкупил Скорикова из «Салавата Юлаева», Ртищев был обменян из ЦСКА на защитника Колби Уильямса.
В составе «Нефтехимика» Скориков провел 8 матчей и набрал 2 (0+2) очка.
Ртищев является воспитанником «Кристалла» из Электростали. В сезоне 2018/19 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.