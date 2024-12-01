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Сегодня, 15:25

В «Нефтехимике» заявили, что уход чеха Клока не связан с политикой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов объяснил уход чешского защитника Лукаша Клока из команды.

«Там чисто семейные обстоятельства. Политическая составляющая его ухода была в 2022 году, когда он к нам не смог приехать. У меня есть скрины сообщений, которые приходили лично с угрозами жизни ему и его семье. Тогда он говорил, что семья для него важнее, и тогда мы тоже расторгли контракт по его инициативе, а права остались за нами. Надеюсь, что и сейчас у него будет все хорошо, проблемы решатся, и если он захочет, то вернется в КХЛ», — цитирует Ларионова ТАСС.

«Нефтехимик» объявил об уходе Клока 21 ноября. В текущем сезоне чех набрал 7 (0+7) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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